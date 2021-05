(Agenzia Vista) Roma, 06 maggio 2021 "L'Europa ha saputo dimostrare che un'unione di democrazie può agire efficacemente in tempo di crisi, sia per aiutare i suoi cittadini che il resto del mondo, rispettando al contempo i suoi valori fondanti". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell'intervento all'istituto universitario europeo per la decima edizione dell'evento State of the Union. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev