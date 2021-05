(Agenzia Vista) Porto, 08 maggio 2021 "Dobbiamo prepararci per il futuro. E per questo posso annunciare che abbiamo concluso un nuovo contratto con Pfizer per 1.8 miliardi dosi fino al 2023, ma vorremo comunque cercare anche altre strade basate su tecnologie diverse", così Ursula von der Leyen alla conferenza stampa a Porto dopo il vertice Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev