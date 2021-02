(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 febbraio 2021 Von der Leyen: “Gli Usa sono tornati, più globalmente impegnati che mai” “Ricordo vividamente come due anni fa Joe Biden promise alla conferenza sulla sicurezza di Monaco: "Noi torneremo". E infatti l'abbiamo appena visto e sentito: gli Stati Uniti sono tornati. E, come abbiamo appena sentito, più globalmente impegnati che mai. Questo impegno non potrebbe arrivare in un momento migliore. Il modo in cui usciremo da questa crisi avrà profonde conseguenze - per i nostri cittadini, per le nostre economie, e anche per la posizione della nostra alleanza comune nel mondo post-COVID-19. Lasciate che vi dia due esempi di ciò che potrebbe guidare la nostra nuova agenda globale. Il primo esempio è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è la crisi incombente dietro al COVID-19”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso alla Munich Security Conference 2021. / EbS / Europe by Satellite Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev