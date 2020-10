Von der Leyen in auto-isolamento dopo contatto con positivo

Bruxelles, 5 ott. (askanews) - La presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha annunciato in un tweet di essere in auto-isolamento, dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19."Sono stata informata di avere partecipato a una riunione martedì scorso a cui ha partecipatouna persona che è risultata positiva al COVID-19. Secondo lanormativa vigente, mi sto quindi auto-isolando", ha scritto Von der Leyen, la quale già giovedì 1 ottobre era risultata negativa al tampone e oggi, lunedì 5 ottobre, sarà sottoposta a un nuovo test.