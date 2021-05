(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 "L'Italia è stata l'epicentro della pandemia non solo in Europa, un anno fa il mondo è stato preso alla sprovvista: un anno dopo parte un nuovo capitolo per la salute pubblica". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aprendo insieme a premier Mario Draghi i lavori del Global Health Summit di Roma. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev