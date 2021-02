(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 febbraio 2021 Von der Leyen: “NextGenerationEU messaggio di solidarietà, nessun Paese può farcela da solo” “NextGenerationEU è più di fondi, è un forte messaggio di solidarietà e di fiducia nell’Unione europea, perché quello che è vero per il virus è altrettanto vero per l’economia: nessuno Stato membro, da solo, può affrontare questa crisi economia. Non può farcela da solo perché il nostro mercato unico è così fortemente integrato che dobbiamo mettere insieme le nostre forze. E l’integrazione del mercato unico è la base della nostra prosperità. Quindi: mettere insieme le forze, dare la possibilità alla Commissione di raccogliere fondi sul mercato dei capitali e poi investirli in Europa. Questo è un atto di saggezza comune e un atto di fiducia nell’Unione europea”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo in conferenza stampa a Bruxelles dopo la cerimonia della firma del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, strumento chiave del piano UE per la ripresa. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev