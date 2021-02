(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 febbraio 2021 Von der Leyen: “Sì a donazione vaccini per sanitari in Africa, nel nostro interesse condividerli” “Sono necessari più finanziamenti. Ecco perché come Team Europe abbiamo aumentato il nostro contributo a COVAX la scorsa settimana portandolo a circa 2,2 miliardi di euro. E, secondo, le dosi di vaccino servono ora. I vaccini sono ancora scarsi - ovunque. Ma è nel nostro interesse comune condividere. E quindi sostengo pienamente la proposta del presidente Macron di donare le dosi di vaccino che sono necessarie per vaccinare gli operatori sanitari in Africa”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo all’evento di lancio della campagna di Global Citizen "Un Recovery Plan per il mondo". / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev