(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 settembre 2020 Von der Leyen: "Soluzione Ue sui migranti ricostruirà la fiducia" "Oggi proponiamo una soluzione europea per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presentando il nuovo patto su migrazione e l'asilo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev