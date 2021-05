(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 "La logica dietro questo Summit è quello di trasformare l'esperienza della pandemia in soluzioni sostenibili per il futuro. E vorrei annunciare un nuovo forum per parlare del tema della salute, in modo che le vostre voci possano continuare a guidarci e a ispirarci", così la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen in apertura del Global Health Summit a Roma. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev