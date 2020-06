(Agenzia Vista) Milano, 16 giugno 2020 Voragine in Via Santa Sofia a Milano, cede un palazzo. Rresidenti evacuati Una voragine si è aperta in via Santa Sofia a Milano. Si è resa necessaria l’evacuazione in via precauzionale del palazzo di 12 piani adiacente. / Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev