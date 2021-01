(Agenzia Vista) Napoli, 08 gennaio 2021 Voragine Ospedale Napoli, ricerche del nucleo cinofili per escludere presenza di persone coinvolte Intervento in corso dei Vigili del fuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per una voragine aperta alle 7 di stamattina, che ha interessato un'area di circa 500 metri quadrati. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno: in corso le verifiche delle squadre per escludere la presenza di persone coinvolte. / Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev