(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio Voto di fiducia al Senato, Tajani: “Voti ballerini? Non mi risultano” “Se ci sono voti ballerini per la fiducia al Senato al Governo. Non mi risultano, né ballerini né ballerine” sono le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine del vertice del centrodestra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev