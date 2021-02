(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Voto Rousseau, Silvestri (M5S): “Aspettiamo linee di Draghi per dare informazioni agli attivisti” “Sosterrete Draghi? Lo decideranno gli attivisti, vedremo, aspettiamo qualche giorno per dare le informazioni utili agli attivisti, e aspettiamo che Draghi si esprima su quali saranno le linee di indirizzo per il nostro Governo”. Così Francesco Silvestri (M5S) in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario presso Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev