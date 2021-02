(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2021 Willy, inaugurato murale di Lucamaleonte per ricordare il ragazzo ucciso a Colleferro Un murale dedicato al giovane Willy Monteiro, ucciso a Colleferro dopo un pestaggio per aver difeso un suo amico, è stato inaugurato in via Colle Bracchi a Colleferro grazie al contributo di Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della As Roma. Regione Lazio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev