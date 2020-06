Amsterdam, 1 giu. (askanews) - Un tappeto giallo, tantissimi girasoli e disinfettanti in abbondanza. Ad Amsterdam riapre dopo il lockdown il Van Gogh Museum, uno dei musei più visitati del mondo. Per l'occasione, all'ingresso dell'edificio è stata allestita una suggestiva scenografia con tappeto giallo e decine di fiori per celebrare una delle della serie di tele più famose del pittore olandese. All'ingresso non manca nemmeno il gel igienizzante.