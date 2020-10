Yes, we Trump!, Luca Marfé racconta il suo libro presentato alla Camera dei deputati

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2020 Nella sala stampa della Camera dei deputati la presentazione del libro "Yes, we Trump! Chi riuscirà a fermarlo?" del giornalista Luca Marfé. Con prefazione di Federico Rampini e postfazione di Giulio Terzi di Sant'Agata, due dei massimi conoscitori della politica americana, il giornalista del Mattino e Vanity Fair in questo saggio risponde alla domanda che tutto il mondo si pone, analizzando i cambiamenti politici, economici e sociali degli USA per descrivere l'epopea trumpiana e la corsa alle presidenziali 2020. agenziavista.it