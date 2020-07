(Agenzia Vista) Venezia, 09 luglio 2020 Zaia: "Autonomia è assunzione di responsabilità non detrazione di potere a Roma Le parole del Governatore del Veneto, Luca Zaia, da Palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale, dove è stata inaugurata la mostra per i 50 anni della Regione Veneto. Nel corso dell’evento è intervenuto anche il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev