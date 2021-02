(Agenzia Vista) Venezia, 17 febbraio 2021 Zaia: “Buon senso deve imperare. Se abbiamo trovato altri vaccini, perché non inocularli?” “Io non ho sentito il discorso del Professor Draghi. Però dico questo: che il buon senso deve imperare. Cioè a me sembra una cosa di buon senso che se uno mi suona il campanello e mi dice: guarda che ho un bancale di vaccini, dici boh: sono veri? Quanto costano? E allora se non è una speculazione e uno spreco – ammesso e non concesso che potremmo anche discutere sul valore della vita e il valore del vaccino - e se si possono veramente considerare dei vaccini a tutti gli effetti con i lotti, con la tracciabilità, perché non inocularli?”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al quotidiano punto stampa sulla situazione Covid-19 in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev