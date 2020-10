(Agenzia Vista) Venezia, 27 ottobre 2020 Zaia: "Capisco le proteste, spero che Governo riveda alcuni provvedimenti che non fermano contagi" "Capisco le proteste, spero che Governo riveda alcuni provvedimenti che non fermano contagi". Lo ha detto il presidente della regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev