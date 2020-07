(Agenzia Vista) Veneto, 27 luglio 2020 Zaia: "Cittadella della Salute di Treviso ospedale del futuro, aperto entro il 2021" Il presidente della regione Veneto Luca Zaia: "La Cittadella della Salute di Treviso è il primo vero e proprio ‘ospedale del futuro’ che entrerà in funzione in Veneto, con altissime tecnologie, professionalità al massimo, organizzazione moderna, una valenza universitaria a tutto tondo, perché la facoltà di Medicina a Treviso dell’Università di Padova è pronta a ricevere le iscrizioni su Treviso già per l’anno accademico 2020-2021." Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev