(Agenzia Vista) Venezia, 6 aprile 2021 “Da oggi siamo in zona arancione ma come dico sempre non è un gioco a premi, non abbiamo vinto nulla. Non abbassiamo la guardia, abbiamo 315 persone in terapia intensiva, non sono poche” lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia durante una diretta trasmessa sul suo profilo Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev