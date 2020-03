(Agenzia Vista) Venezia, 14 marzo 2020 Zaia: "Da veneti grande senso di responsabilità continuate a restare a casa" Il governatore del Veneto Luca Zaia: "Non nego che c'è un timida risposta che potrebbe anche diventare positiva rispetto alla 'fotografia' sanitaria del contagio in Veneto, grazie all'atteggiamento che i cittadini hanno saputo tenere in relazioni alle restrizioni legate al Coronavirus". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev