Zaia: "Disponibili a fare seconde dosi a turisti in Veneto"

(Agenzia Vista) Venezia, 17 maggio 2021 "Siamo disponibili a fare vaccini ai turisti, vogliamo essere apripista in questo. Fare i vaccini sta diventando un plus. L'importante è che ci autorizzino", così Luca Zaia in diretta Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev