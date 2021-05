(Agenzia Vista) Venezia, 31 maggio 2021 "L'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti in Veneto. Prima del Covid eravamo la regione con meno disoccupazione, ora ne usciamo con le ossa rotte. Abbiamo perso più di 50 mila posti di lavoro, dei quali almeno 35 mila del mondo del turismo, ma noi guardiamo avanti ", così Luca Zaia in diretta su Facebook dopo la riunione con il ministro per il Turismo Garavaglia. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev