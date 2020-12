(Agenzia Vista) Venezia, 04 dicembre 2020 Zaia: "Governo riveda Dpcm, chiusura comuni senza basi scientifiche" "Spero che il governo di ravveda sul Dpcm, la chiusura dei comuni è senza basi scientifiche, uguale per paesini e città grandi come Stati". Lo ha detto il presidente del Veneto in conferenza stampa. 01_34 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev