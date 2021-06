Zaia: “In questa fase non fa male continuare a portare la mascherina anche fuori. Ci vuole pazienza”

(Agenzia Vista) Venezia, 1 Giugno 2021 “Potrebbero anche toglierla questa mascherina" all'aperto "ma se vedo un posto affollato me la metto. La utilizzeremo come l’ombrello. Se c’è l’assembramento, me la metto. In questa fase, se si porta non fa male. Ci vuole un po’ di pazienza, ma ne verremo fuori. Io me la terrò sempre in tasca, pronta all’uso”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del suo punto stampa presso la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera (Ve). / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev