Zaia: “Inefficienze Regioni? Bisogna cominciare a dire che si comporta male”

(Agenzia Vista) Venezia, 14 Maggio 2021 "Io ho il massimo rispetto della Suprema Corte e del suo Presidente. Ma in queste relazioni, se c'è un problema, è giusto qualificarlo. Cosa vuol dire inefficienze delle Regioni? Quali Regioni e per quali inefficienze? A me non risulta che la nostra Regione sia stata inefficiente nel dare risposte sanitarie". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa presso la sede della Protezione civile del Veneto di Marghera (Ve), rispondendo a una domanda sulla recente relazione della Corte Costituzionale. "Non venite a raccontarmi che a Roma basta mettersi in una stanza e si decide il futuro del mondo, perché avete visto che casini hanno combinato fino ad oggi. Bisogna cominciare a dire chi si comporta male, perché la soluzione del Paese non può essere l'equa condivisione del malessere".