(Agenzia Vista) Venezia, 18 febbraio 2021 Zaia: “È la più grande campagna vaccinale della storia, condivido sfida annunciata da Draghi” “È la più grande campagna vaccinale della storia. Non d’Italia: della storia del mondo. Per cui non c’è storia, nel senso che tutti quelli che sono in grado di coadiuvare questa…i volontari, tutti. Perché se noi avessimo un magazzino con 2-3 milioni di dosi avremmo necessità veramente di fare appello alla Protezione Civile, ai volontari, perché prima li inoculiamo e prima andiamo in immunità di gregge”. Così il Presidente della regione Veneto Luca Zaia al quotidiano punto stampa sulla situazione Covid-19, trasmesso in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev