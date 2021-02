(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Zaia: "Nelle prossime ore incontro con il governo su misure anti covid" "Nelle prossime ore avremo un incontro coi ministri Gelmini e Speranza sulle misure da adottare e non escludo un incontro con il presidente del Consiglio entro il 5 marzo. Spero che questo Dpcm sarà la pietra miliare di questa seconda fase di Covid, mi auguro che sarà un grande spartiacque tra inverno che si chiude e primavera che inizia. Spero in importanti misure di aiuto all'economia. Se fossero confermati i dati degli studi emergerebbe sempre più l'importanza dell'uso dei dispositivi. Non faccio un discorso contro le chiusure, sto solo guardando i dati, si capisce da tutti gli studi che il ruolo principale ce l'abbiamo noi cittadini. Spero che il Dpcm segua questa filosofia". Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa nella sede della Protezione Civile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev