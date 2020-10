(Agenzia Vista) Venezia, 20 ottobre 2020 Zaia: "Noi i primi a coinvolgere influencer per mascherine, venivamo presi in giro ora è normalità" "Riparte ViralVeneto, siamo stati i primi a coinvolgere gli influencer per promuovere l'uso delle mascherine e venivamo presi in giro. Ora è la normalità. Interssante." Così il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa Durata 00:47 Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev