(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2021 Zaia: "Non abbassiamo la guardia, il virus non è scomparso" "Quando vedi che i ricoveri superano le dimissioni giornaliere significa che c'è un trend che si sta riaccentuando. Non voglio fare il catastrofista ma non possiamo abbassare la guardia. lo dico dal primo di gennaio, nonostante la decrescita importante avvenuta verso la fine del mese scorso, il virus non è scomparso. Leggo notizie anche da Brescia, il virus non si ferma sulla sponda del Lago di Garda, chiediamo l'aiuto di tutti." Così il Presidente della Regione Vento Zaia in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev