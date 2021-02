(Agenzia Vista) Venezia, 22 febbraio 2021 Zaia: "Per molti i ristori si sono risolti in quattro lire" "Di ristori ne abbiamo parlato tutti ieri nella riunione tra presidenti di regione e governo perché ci sono aziende che stanno soffrendo pesantemente e per molti i ristori si sono risolti in quattro lire...". Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev