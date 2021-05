Zaia: “Proposta Pd su successioni? Dobbiamo dividere equamente il benessere, non il malessere”

(Agenzia Vista) Venezia, 27 Maggio 2021 “Penso che la politica dell’equa divisione del malessere non faccia crescere un Paese. Noi dobbiamo puntare a un’equa divisione del benessere. Chi ha un patrimonio, se non ha fatto il ladro o l’evasore, ha in teoria pagato le tasse. Se invece in un Paese si vuole diffondere ancora la lotta di classe e far passare il principio che chi ha, ha perché ha rubato a qualcuno, il Paese non crescerà mai”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia durante il punto stampa presso la sede della Protezione civile del Veneto, parlando della proposta del Pd per una tassa sulle successioni. “Indro Montanelli diceva che se negli Stati Uniti uno si compra una bella auto sportiva, tutti lavorano per comprarsela. In Italia tutti gli bucano le gomme che è più veloce”. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev