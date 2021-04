Zaia: “Se il coprifuoco è una questione politica non ha nessun senso”

(Agenzia Vista) Venezia, 23 Aprile 2021 “Abbiamo preso atto che il coprifuoco non è un problema dettato dai sanitari, ci è stato detto che è una questione politica. Se è così allora non è un problema, perché non ha nessun senso chiudere le persone in casa se il problema non è di natura sanitaria”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa nella sede della Protezione civile del Veneto a Marghera (Ve). / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev