Zaia: “Sui licenziamenti siamo in situazione di stallo, ma in Veneto prevedo un nuovo Rinascimento”

(Agenzia Vista) Venezia, 3 Giugno 2021 “Sul fronte dei licenziamenti, io penso che siamo in una situazione di stallo. E’ condivisibile appieno la preoccupazione per chi ha un posto di lavoro e ha paura di perderlo. Dall’altra è altrettanto vero che abbiamo un sacco di imprese che ci dicono che mancano lavoratori. Il tema del lavoro è quello veramente cruciale del Recovery Plan. Penso che avremo un nuovo Rinascimento in Veneto, ne sono sicuro. Abbiamo scollinato, abbiamo fatto le fatiche più dure. Adesso ci aspetta una crescita del Pil e una ripartenza. Il compito nostro è continuare con le vaccinazioni e fare in modo che il Covid diventi una cosa minimale nella nostra società” . Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il punto stampa presso la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera (Ve). / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev