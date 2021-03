(Agenzia Vista) Venezia, 08 marzo 2021 Zaia: "Vaccino Astrazeneca anche per over 65" "Ormai è notizia ufficiale, il vaccino Astrazeneca può essere utilizzato anche per gli over 65, quindi noi vaccineremo tutte le classi di età con Astrazeneca" così Luca Zaia, presidente del Veneto. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev