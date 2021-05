Zan: “La destra sostenga questo Ddl. Altre proposte sono tentativi di affossarlo”

(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 “Stiamo parlando di una legge di civiltà, che peraltro non è una legge sulle minoranze, ma tutela tutti i cittadine vittime dei crimini d’odio. Serve a tutti, tutti potrebbero esserne vittime, semplicemente per quello che sono. Questo non è accettabile e viola palesemente la nostra bellissima Costituzione, che dice che tutti i cittadini devono avere gli stessi diritti e non devono avere una disparità di trattamento. Quindi mi auguro che anche la destra parta dalla legge che è stata approvata alla Camera, senza presentare nuove proposte che sono solo il tentativo di affossarla”. Lo ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, sul palco della manifestazione “#TempoScaduto” organizzata a sostegno del suo Ddl dal movimento “I Sentinelli” all’Arco della Pace di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev