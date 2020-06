(Agenzia Vista) Siena, 20 giugno 2020 Zanardi, parla il neurochirurgo che lo ha operato: "Condizioni gravi ma stabili" "E' arrivato con un trauma cranico facciale importante, aveva due ossa frontali fratturate con affondamento delle stesse più quello che chiamiamo 'fracasso facciale', cioè tutte le ossa della faccia rotte. E' stato operato per rattoppare la situazione e al momento le condizioni permettono di curarlo. Tutti i numeri sono buoni - ovviamente neurologicamente in questo momento non è valutabile pur rimanendo la situazione tanto grave". Lo ha detto il neurochirurgo Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia delle Scotte, che ha effettuato l'intervento sull'atleta paralimpico Alex Zanardi in seguito a un grave incidente con la handbike. _Courtesi Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev