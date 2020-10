(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Zevi: "In piazza a Roma per dare solidarietà a lavoratori dello spettacolo" “Sono sceso in piazza, a Roma, per esprimere la mia vicinanza agli attori, alle maestranze, a tutte le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo, mobilitati in tutta Italia nell'ambito della manifestazione nazionale ‘l'assenza spettacolare’, che denunciano il rischio di perdere il lavoro a seguito delle misure dell'ultimo dpcm”. Così Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, a margine della manifestazione che si è tenuta oggi in piazza Montecitorio. “Questi lavoratori non invocano, naturalmente, una riapertura generalizzata - osserva Zevi - ma sollecitano l'apertura di un'interlocuzione con le istituzioni e la necessità di avere le stesse garanzie e gli stessi diritti previsti per tutti gli altri lavoratori. Sostenere e investire nella cultura vuol dire sostenere un intero Paese”, conclude. 00_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev