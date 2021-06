Zingaretti: “2 giugno di rinascita come nel dopoguerra, ora e garantire lavoro ai giovani”

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2021 “Oggi è un 2 giugno particolare perché, come forse non mai dal dopo guerra, è il 2 giugno di una nuova rinascita. Abbiamo consegnato ai maturandi la Costituzione non a caso ma come segnale di speranza e come monito alla classe politica. L’articolo 1 della Costituzione dice che ‘l’Italia è un Repubblica fondata sul lavoro’ e ora la missione è garantire all’Italia e a questi ragazzi un lavoro. Questo è il modo di passare il testimone all’Italia del futuro, dobbiamo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo. Sviluppo sostenibile e lavoro sono gli obiettivi.” Questo quanto affermato da Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, in visita all’hub vaccinale “La Nuvola” nel quartiere Eur di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev