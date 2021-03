(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2021 Zingaretti: "Allo Spallanzani sperimentazione del vaccino Sputnik" "È in campo tutta la rete dei medici di medicina generale così come la convenzione con le farmacie quando arriveranno in dosi sufficienti gli altri tipi di vaccino a cominciare da J&J. Fra qualche giorno sarà stipulata con lo Spallanzani un primo accordo per la sperimentazione del vaccino Sputnik, in attesa dell’autorizzazione formale dell’Ema per quanto riguarda lo studio delle varianti.". Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al centro vaccinale all'Auditorium. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev