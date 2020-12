(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2020 Zingaretti: "Aver consapevolezza del passaggio storico, ricostruire un'altra Italia" "Dobbiamo tutti avere un comune denominatore della consapevolezza chiara del tempo che stiamo vivendo. Non è un tempo di normale routine per i problemi ma anche per le opportunità che la storia ci dà per una nuova Italia. Guai a pensare a tornare all' Italia pre Covid. Quella non ci piaceva, caratterizzata a disuguaglianze generazionali e di genere. Il pilastro della formazione non era al centro. Siamo in una ricerca, rifiutiamo il ritorno al punto di partenza. C'è bisogno di altro modello di sviluppo che abbia al centro la scuola e la formazione". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo all'Assemblea Dem con il mondo della scuola dal titolo "La scuola prima di tutto". / Facebook Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev