Zingaretti: "Da inizio pandemia Lazio ha messo a disposizione 570 milioni di euro per i lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2021 "Ho denunciato che alcune persone fanno lavori poco tutelati e che, in questa crisi, stanno rischiando di più. Sono lavoratori più vulnerabili. In nero, sottopagati, a partita Iva. Ho denunciato che qualcuno li chiama lavoretti. E cosa succede? C’è chi nei social estrapola la mia frase e la pubblica fuori contesto. Nessuno deve essere lasciato solo. Ecco la verità di quello che penso. Ecco quello che fa l’amministrazione che presiedo. Ecco perché, dall’inizio della pandemia, la Regione Lazio ha messo a disposizione oltre 570 milioni di euro, in particolare per dare un aiuto concreto proprio alle categorie più fragili e meno tutelate", così il presidente della Regione Lazio Zingaretti in un video su Facebook. / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev