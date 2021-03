(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo “Da martedì la regione Lazio torna in zona arancione. Io faccio l’appello di fare grande attenzione quando saremo in arancione perché non dobbiamo abbassare la guardia, rischiamo di tornare rossi” lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti all’inaugurazione dell’hub vaccinale del parcheggio lunga sosta dell’Aeroporto di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev