Zingaretti: “Da settembre chiuderemo via via gli hub vaccinali”

(Agenzia Vista) Roma, 1 giugno 2021 “Da settembre procederemo via via alla chiusura degli hub vaccinali e tutto verrà dato in mano alla rete di medici di medicina generale e alle farmacie” lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell’inaugurazione della nuova fase della campagna vaccinale in una farmacia del quartiere Prati a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev