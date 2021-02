(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2021 Zingaretti: “Governo europeista vuol dire condivisione valori e nuove e più forti istituzioni UE” “Il Professor Draghi dopo il primo confronto ha indicato alcune priorità che coincidono perfettamente con il senso più profondo del programma che gli abbiamo consegnato - e quindi con la nostra collocazione internazionale e con i nostri obiettivi per superare la crisi. A partire da una fiducia piena verso l'Europa. Ma qui lo dico anche con estrema chiarezza, non in forma generica o retorica. Un Governo europeista significa e deve significare condivisione della storia e dei valori europei che ne sono alla base e anche condivisione di un obiettivo strategico dell'Italia per nuove e più forti istituzioni politiche europee alle quali delegare una parte della nostra sovranità nazionale - proprio come il Professor Draghi ci ha ricordato”. Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nella sua relazione alla direzione PD, trasmessa in diretta su Facebook. / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev