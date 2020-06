(Agenzia Vista) Frosinone, 14 giugno 2020 Zingaretti: "Italia che deve rinascere dopo covid sia ad alta velocità" Il presidente della Regione Nicola Zingaretti: "Un'Italia ad alta velocità nei servizi per le persone. L'Italia che deve rinascere dopo la malattia deve essere un'Italia ad alta velocità nei trasporti e nella rete digitale. Deve essere un'Italia digitale nei servizi alle persone e alle imprese, un'Italia più green nel modo di produrre e di vivere. Deve essere un'Italia più inclusiva, perché abbiamo visto con il Covid quanto ci sia bisogno gli uni degli altri, e deve essere un'Italia con una nuova sanità. Dobbiamo ricostruire fiducia in questo Paese, non è vero che ci sono cose impossibili e che se cambia qualcosa cambia in peggio, oggi, portando l’Alta velocità ferroviaria a Frosinone e a Cassino dimostriamo che si può cambiare e si può migliorare. Se non c'è fiducia non c'è speranza e senza speranza questo Paese muore e noi non possiamo permetterlo" / Facebook Nicola Zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev