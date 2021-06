Zingaretti lancia le vaccinazioni in farmacia nel Lazio: “Una rete di 800 punti sul territorio”

(Agenzia Vista) Roma, 1 giugno 2021 “Da oggi parte la campagna vaccinale in farmacia. Sono circa 800 le farmacie che hanno aderito a questa campagna con circa 20mila dosi per il momento. Il criterio dell’età non cambia ma sicuramente le farmacie porteranno una rete di distribuzione molto importante” lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a margine dell’inaugurazione della nuova fase della campagna vaccinale in una farmacia del quartiere Prati a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev