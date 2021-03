(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo Zingaretti: “Mi sono dimesso per confronto più schietto" “Mi sono dimesso per spingere il gruppo dirigente a un confronto più vero, più schietto. Plurale ma anche solidale. Per permettere alla nostra comunità di affrontare i nodi sulle scelte che bisogna fare per avere visione comune dell’Italia” sono le parole del segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti a margine dell’inaugurazione del Playground di Torre Gaia. Facebook zingaretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev