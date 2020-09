(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2020 Zingaretti nelle Marche: "Destra sa solo indicare nemici. Noi portiamo soluzioni" "Chiudiamo la campagna elettorale nelle Marche perché è in gioco il futuro di questa regione. La destra come al solito sa solo indicare nemici come l'Ue. Noi in Europa abbiamo lottato e portato a casa 300 miliardi" queste le parole del leader del Pd Nicola Zingaretti a chiusura della campagna elettorale per le regionali nelle Marche. / Courtesy Etv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev